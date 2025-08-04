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Израиль

Насилие в арабском секторе: покушение на убийство в деревне Рама

время публикации: 04 августа 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 18:05
Насилие в арабском секторе: покушение на убийство в деревне Рама
Пресс-служба полиции Израиля

29-летний житель Саджура получил крайне тяжелые огнестрельные ранения в результате нападения в деревне Рама.

Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировали его в больницу в критическом состоянии, параллельно с реанимационными мероприятиями.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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