Глава ШАБАКа: "Это наш Мюнхен. Мы ликвидируем главарей ХАМАСа, где бы они ни находились"

Телеканал "Кан-11" опубликовал аудиозапись, на которой глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар обещает, что спецслужбы Израиля ликвидируют всех главарей ХАМАСа, где бы они ни находились.

"Кабинет поставил перед нами цель. Если говорить просто, то она состоит в том, чтобы ликвидировать главарей ХАМАСа, и мы полны решимости сделать это", – говорит он, и затем добавляет: "Это наш Мюнхен".

Ронен Бар заявил, что спецслужбы будут действовать везде: в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, Турции, Катаре. "На это может уйти несколько лет, но мы найдем их", – подчеркивает глава ШАБАКа.

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Бар также берет ответственность за провалы, которые привели к 7 октября. "Наш долг – обеспечить безопасность, дать чувство защищенности гражданам Израиля. К сожалению, нам не удалось этого сделать 7 октября", – сказал он.

Глава ШАБАКа отметил, что в его организации учитывают допущенные ранее ошибки. При этом он отметил, что имеет в виду не только сектор Газы. "За последний год, еще до последних событий, был беспрецедентным масштаб угроз Израилю. Но и в последнем случае главное скрыто от глаз", – говорит он.

Отметим, что телеканал "Кан-11" не сообщает, когда и где была сделана обнародованная аудиозапись.

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Говоря о Мюнхене, Ронен Бар имел в виду операцию спецслужб Израиля, начатую после теракта на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, когда были убиты 11 израильских спортсменов. После этого теракта израильское правительство приняло решение ликвидировать руководство группировки "Черный сентябрь", ответственной за организацию теракта. Были уничтожены все лидеры этой организации, кроме Мухаммада Уды (Абу Дауда), который умер в Дамаске в июле 2010 года, и Амина аль-Хинди, который скончался в августе того же года в Иордании. Израильская операция продолжалась более 20 лет.

Следует отметить, что ШАБАК не отвечает за операции за рубежом. Это поле деятельности "Мосада".