Исраэль Кац решил прекратить практику административных арестов поселенцев

Министр обороны Исраэль Кац, сменивший на этом посту отправленного премьером в отставку Йоава Галанта, объявил о прекращении практики применения административных арестов против жителей еврейских населенных пунктов Иудеи и Самарии, назвав это "неуместными излишне жесткими мерами государства против поселенцев".

Данное решение Исраэль Кац принял по итогам встречи с главой Общей службы безопасности (ШАБАК) Роненом Баром, в ходе этой встречи Кац попросил разработать альтернативные меры вместо административных арестов.

"В нынешней реальности, когда еврейские поселения в Иудее и Самарии находятся под постоянной угрозой палестинского террора, когда иранская ось зла стремится создать против Израиля восточный террористический фронт, а против поселенцев и поселенческих организаций применяются неоправданные международные санкции – совершенно неуместно, чтобы Государство Израиль применяло против поселенцев такую серьезную меру", – подчеркнул Кац.

Вместе с тем, Кац добавил, что категорически осуждает любые проявления насилия против палестинцев и выступает против самоуправства. Он призвал поселенческих лидеров выразить аналогичную позицию. "Давайте позволим ЦАХАЛу и другим службам безопасности бороться с террором и палестинским насилием, и не будем брать закон в свои руки", – подчеркнул министр обороны.

Представители религиозного сионизма поприветствовали решение Исраэля Каца. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал решение уйти от практики административных арестов поселенцев "исправлением многолетней несправедливости". Депутат Цви Суккот отметил, что речь идет о "справедливом решении", добавив: "Поселенцы Иудеи и Самарии – не граждане второго сорта, а предназначенные для борьбы с врагом практики должны применяться только для борьбы с врагом".