ДТП на трассе 35: женщина в тяжелом состоянии

Два человека получили серьезные травмы в результате столкновения автомобилей, произошедшего утром в среду, 4 декабря, на трассе 35 в районе перекрестка Нехора.

Прибывшим на место медикам службы скорой помощи потребовалась помощь пожарных для извлечения из одного из автомобилей женщины в возрасте около 30 лет. После этого она была доставлена в больницу с сочетанными травмами. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Находившийся во втором автомобиле 39-летний мужчина был доставлен в больницу с травмой груди. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.