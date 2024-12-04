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Израиль

ДТП на трассе 35: женщина в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 04 декабря 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 09:55
ДТП на трассе 35: женщина в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Два человека получили серьезные травмы в результате столкновения автомобилей, произошедшего утром в среду, 4 декабря, на трассе 35 в районе перекрестка Нехора.

Прибывшим на место медикам службы скорой помощи потребовалась помощь пожарных для извлечения из одного из автомобилей женщины в возрасте около 30 лет. После этого она была доставлена в больницу с сочетанными травмами. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Находившийся во втором автомобиле 39-летний мужчина был доставлен в больницу с травмой груди. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Израиль
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