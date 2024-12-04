Амсалем: "Объявление Нетаниягу неспособным исполнять обязанности приведет к гражданской войне"

Министр регионального сотрудничества Давид Амсалем предупредил об угрозе гражданской войны в Израиле.

"Если Биньямина Нетаниягу объявят неспособным исполнять его обязанности, это будет в полном смысле слова властным переворотом, объявлением гражданской войны", – сказал Амсалем в интервью радиостанции "Галей Исраэль".

По словам Амсалема, такое решение может привести к физическим столкновениям. "Сначала это не будут вооруженные противостояния, но ситуация может позднее дойти и до этого", – добавил министр.