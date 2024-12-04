x
04 декабря 2024
|
последняя новость: 13:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2024
|
04 декабря 2024
|
последняя новость: 13:50
04 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Амсалем: "Объявление Нетаниягу неспособным исполнять обязанности приведет к гражданской войне"

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
Кнессет
время публикации: 04 декабря 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 13:12
Амсалем: "Объявление Нетаниягу неспособным исполнять обязанности приведет к гражданской войне"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр регионального сотрудничества Давид Амсалем предупредил об угрозе гражданской войны в Израиле.

"Если Биньямина Нетаниягу объявят неспособным исполнять его обязанности, это будет в полном смысле слова властным переворотом, объявлением гражданской войны", – сказал Амсалем в интервью радиостанции "Галей Исраэль".

По словам Амсалема, такое решение может привести к физическим столкновениям. "Сначала это не будут вооруженные противостояния, но ситуация может позднее дойти и до этого", – добавил министр.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 06 августа 2023

БАГАЦ заморозил "хок нивцарут", закон будет обсуждаться в расширенном составе