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Израиль

Караи потребовал внести вопрос об увольнении Баарав-Миары в повестку дня заседания правительства

Кнессет
Правительство
время публикации: 04 декабря 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 11:17
Караи потребовал внести вопрос об увольнении Баарав-Миары в повестку дня заседания правительства
Yonatan Sindel/Chaim Goldberg/Flash90

Министр связи Шломо Караи обратился к секретарю правительства Йоси Фуксу с требованием внести параграф увольнения юридического советника правительства в повестку дня следующего заседания правительства.

По словам Караи, помимо 13 министров, подписавших письмо с требованием уволить юридического советника правительства, есть министры, которые поддерживают инициативу по увольнению Гали Баарав-Миары, и у этой инициативы есть большинство в правительстве.

Аналогичное обращение направлено министру юстиции Яриву Левину.

Обращение Караи последовало на фоне публикаций, согласно которым продвижение инициативы по увольнению юридического советника правительства отложено из-за того, что "министры не поддержали эту инициативу".

Напомним, что правительство не уполномочено принимать решение об увольнении юридического советника правительства. Оно может лишь потребовать созыва общественной комиссии во главе с отставным судьей Ашером Грунисом, которая принимала решение о назначении Баарав-Миары. Эта комиссия может принять решение о ее увольнении и назначении другого советника.

Израиль
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