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Израиль

Внимание, розыск: пропал 49-летний Давид Шломо Даян из Бейтар-Илита

Полиция
Розыск
время публикации: 04 декабря 2024 г., 16:33 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 16:33
Внимание, розыск: пропал 49-летний Давид Шломо Даян из Бейтар-Илита
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 49-летний Давид Шломо Даян из Бейтар-Илита. Рано утром в среду, 4 декабря, он вышел из своего дома на улице А-Рабби Ми-Узиэль, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, черные волосы, борода, карие глаза. Был одет в традиционную одежду ультрарелигиозного еврея.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок Эцион по телефону 02-6544444.

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