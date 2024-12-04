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Израиль

Журналисты попросили разрешения транслировать показания Нетаниягу в прямом эфире

Суд
СМИ
время публикации: 04 декабря 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 12:26
Журналисты попросили разрешения транслировать показания Нетаниягу в прямом эфире
Marc Israel Sellem/POOL

Группа корреспондентов по юридическим делам обратилась в окружной суд Тель-Авива с просьбой о прямой трансляции свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Глава правительства начнет давать свидетельские показания 10 декабря. Несмотря на то, что дело рассматривается окружным судом Иерусалима, по соображениям безопасности решено перенести допрос в здание окружного суда в Тель-Авиве.

Как сообщает "Кешет", Нетаниягу обратился в суд с просьбой начинать свидетельские показания в 10:00, а не в 9:00, как это принято. Нетаниягу попросил также ограничить время допроса четырьмя часами.

На данный момент неизвестно, сколько заседаний в неделю запланированы, а также – как долго продлятся показания главы правительства.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2024

Нетаниягу будет давать свидетельские показания в окружном суде Тель-Авива