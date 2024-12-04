Журналисты попросили разрешения транслировать показания Нетаниягу в прямом эфире

Группа корреспондентов по юридическим делам обратилась в окружной суд Тель-Авива с просьбой о прямой трансляции свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Глава правительства начнет давать свидетельские показания 10 декабря. Несмотря на то, что дело рассматривается окружным судом Иерусалима, по соображениям безопасности решено перенести допрос в здание окружного суда в Тель-Авиве.

Как сообщает "Кешет", Нетаниягу обратился в суд с просьбой начинать свидетельские показания в 10:00, а не в 9:00, как это принято. Нетаниягу попросил также ограничить время допроса четырьмя часами.

На данный момент неизвестно, сколько заседаний в неделю запланированы, а также – как долго продлятся показания главы правительства.