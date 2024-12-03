Нетаниягу будет давать свидетельские показания в окружном суде Тель-Авива
время публикации: 03 декабря 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 19:37
Судьи окружного суда Иерусалима постановили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет давать свидетельские показания в окружном суде Тель-Авива. Заседание будет проходить в подземном зале заседаний, защищенном от ракетных обстрелов.
Слушания начнутся в следующий вторник, 10 декабря.
Радиостанция "Кан Бет", отметила, что решение о переносе процесса из Иерусалима в Тель-Авив было принято с учетом рекомендаций служб, отвечающих за безопасность премьер-министра.
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