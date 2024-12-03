Судьи окружного суда Иерусалима постановили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет давать свидетельские показания в окружном суде Тель-Авива. Заседание будет проходить в подземном зале заседаний, защищенном от ракетных обстрелов.

Слушания начнутся в следующий вторник, 10 декабря.

Радиостанция "Кан Бет", отметила, что решение о переносе процесса из Иерусалима в Тель-Авив было принято с учетом рекомендаций служб, отвечающих за безопасность премьер-министра.