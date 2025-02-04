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Израиль

"Кан": Рон Дермер не заинтересован в должности главы переговорной группы

Катар
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 04 февраля 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 10:45
"Кан": Рон Дермер не заинтересован в должности главы переговорной группы
Yonatan Sindel/Flash90

Министр стратегического планирования Рон Дермер возражает против предложения премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить его главой переговорной группы по второму этапу сделки с ХАМАСом.

Как сообщает "Кан", Дермер возражает, так как не заинтересован в том, чтобы напрямую контактировать с представителями Катара.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен сменить главу делегации на переговорах с ХАМАСом. Ранее эту должность занимал глава службы внешней разведки Давид Барнеа.

Ранее канцелярия Нетаниягу сообщила, что "Израиль готовится направить в Доху в конце предстоящих выходных делегацию должностных лиц с целью обсуждения технических деталей, связанных с дальнейшей реализацией соглашения (с ХАМАСом)". "По возвращении из США глава правительства созовет кабинет министров по вопросам политики и безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу соглашения, который определит дальнейшие переговоры", – сказано в сообщении канцелярии Нетаниягу.

Израиль
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