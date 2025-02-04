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Мир

Офис Нетаниягу: в Доху в конце недели будет направлена израильская делегация

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 февраля 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 06:40
Офис Нетаниягу: в Доху в конце недели будет направлена израильская делегация
אבי אוחיון, לע״מ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в Вашингтоне с советником США по национальной безопасности Майком Уолцем и со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом.

"После встречи Израиль готовится направить в Доху в конце предстоящих выходных делегацию должностных лиц с целью обсуждения технических деталей, связанных с дальнейшей реализацией соглашения (с ХАМАСом)", – говорится в сообщении офиса главы правительства Израиля.

"По возвращении из США глава правительства созовет кабинет министров по вопросам политики и безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу соглашения, который определит дальнейшие переговоры", – сказано в сообщении канцелярии Нетаниягу.

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