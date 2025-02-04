Полиция требует депортации шестерых террористов из Израиля

Полиция обратилась в МВД с просьбой депортировать из Израиля шестерых террористов, обвиняемых в членстве в террористической организации, в поддержке террора и в подстрекательстве к террору. Об этом сообщает 14 канал ИТВ, подчеркивая, что хотя министр внутренних дел обладает соответствующими полномочиями, Моше Арбель отказывается применять их.

Сообщается, что полиция Иерусалимского округа, выявив в ходе празднования иерусалимскими арабами освобождения террористов в рамках сделки с ХАМАСом шестерых человек, против троих из которых поданы обвинительные заключения, обратилась в МВД.

Полиция требует, чтобы Моше Арбель применил свои полномочия, вызвал шестерых на слушания и принял решение об их депортации. Сам Арбель отказывается это комментировать. Из его канцелярии передали, что министр внутренних дел постоянно работает над этим вопросом совместно с юридической советницей правительства и ШАБАКом.

По сообщению канцелярии министра внутренних дел, двое террористов уже лишились вида на жительство, несколько дел других террористов находятся на разных стадиях рассмотрения.