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Израиль

Полиция требует депортации шестерых террористов из Израиля

МВД
время публикации: 04 февраля 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 21:22
Полиция требует депортации шестерых террористов из Израиля
Anna Kaplan/ Flash90

Полиция обратилась в МВД с просьбой депортировать из Израиля шестерых террористов, обвиняемых в членстве в террористической организации, в поддержке террора и в подстрекательстве к террору. Об этом сообщает 14 канал ИТВ, подчеркивая, что хотя министр внутренних дел обладает соответствующими полномочиями, Моше Арбель отказывается применять их.

Сообщается, что полиция Иерусалимского округа, выявив в ходе празднования иерусалимскими арабами освобождения террористов в рамках сделки с ХАМАСом шестерых человек, против троих из которых поданы обвинительные заключения, обратилась в МВД.

Полиция требует, чтобы Моше Арбель применил свои полномочия, вызвал шестерых на слушания и принял решение об их депортации. Сам Арбель отказывается это комментировать. Из его канцелярии передали, что министр внутренних дел постоянно работает над этим вопросом совместно с юридической советницей правительства и ШАБАКом.

По сообщению канцелярии министра внутренних дел, двое террористов уже лишились вида на жительство, несколько дел других террористов находятся на разных стадиях рассмотрения.

Израиль
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