x
29 января 2025
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 января 2025
|
29 января 2025
|
последняя новость: 22:01
29 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ближайшие недели ультраортодоксальным призывникам отправят 14 тысяч повесток

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 29 января 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 21:29
В ближайшие недели ультраортодоксальным призывникам отправят 14 тысяч повесток
Tomer Neuberg/Flash90

Практически одновременно с угрозой ультрарелигиозных партий развалить правительство, поступила информация о намерении ЦАХАЛа удвоить количество повесток, рассылаемых "харедим" призывного возраста.

Как сообщает "КАН – "Решет Бет", в ближайшие недели ультрарелигиозным призывникам будут разосланы 14 тысяч повесток – вдвое больше, чем в предыдущем призывном триместре.

В первые четыре месяца призывного года, начавшегося в июле 2024 года, были разосланы 3000 повесток, в ноябре были отправлены еще 7000 повесток. В марте будут отправлены 14 тысяч повесток призывникам–"харедим".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 29 января 2025

"Умрем, но не призовемся": акции протеста харедим в Израиле. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

Ультраортодоксы против Смотрича: "Правительство приближается к распаду"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

В Иерусалиме и в Тель а-Шомере митингуют ультраортодоксы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

Коалиционный кризис: ультраортодоксы угрожают развалить правительство