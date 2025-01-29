В ближайшие недели ультраортодоксальным призывникам отправят 14 тысяч повесток
время публикации: 29 января 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 21:29
Практически одновременно с угрозой ультрарелигиозных партий развалить правительство, поступила информация о намерении ЦАХАЛа удвоить количество повесток, рассылаемых "харедим" призывного возраста.
Как сообщает "КАН – "Решет Бет", в ближайшие недели ультрарелигиозным призывникам будут разосланы 14 тысяч повесток – вдвое больше, чем в предыдущем призывном триместре.
В первые четыре месяца призывного года, начавшегося в июле 2024 года, были разосланы 3000 повесток, в ноябре были отправлены еще 7000 повесток. В марте будут отправлены 14 тысяч повесток призывникам–"харедим".
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 29 января 2025