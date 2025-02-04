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Израиль

МАДА: в больницы доставлены шесть раненых в результате теракта в восточной Самарии

Мада
Теракт
время публикации: 04 февраля 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 09:38
МАДА: в больницы доставлены шесть раненых в результате теракта в восточной Самарии
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в больницы доставлены шесть раненых в результате террористического нападения на востоке Самарии.

Четверых раненых на вертолетах и машинами скорой помощи доставили в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, двоих – в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Ранее сообщалось о восьми раненых, двое из которых в критическом состоянии.

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