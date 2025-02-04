МАДА: в больницы доставлены шесть раненых в результате теракта в восточной Самарии
время публикации: 04 февраля 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 09:38
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в больницы доставлены шесть раненых в результате террористического нападения на востоке Самарии.
Четверых раненых на вертолетах и машинами скорой помощи доставили в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, двоих – в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Ранее сообщалось о восьми раненых, двое из которых в критическом состоянии.
Ссылки по теме