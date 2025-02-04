"Сафари" опровергает сообщение о побеге тигров: Римба и Цинцин приглашают в зоопарк

Жители Рамат-Гана и Тель-Авива не на шутку встревожились: в понедельник по социальным сетям распространилось сообщение о побеге из рамат-ганского зоопарка "Сафари" двух тигров, которых якобы видели где-то на улицах Тель-Авива.

Во вторник утром пресс-служба зоопарка "Сафари" опровергла эти сообщения. "Мы хотим успокоить всех – это фейковая новость! – сказано в официальной публикации "Сафари". – Наши тигры Римба и Цинцин наслаждаются солнцем в своем просторном вольере, и мы приглашаем всех вас прийти в зоопарк и полюбоваться на них".

Сообщение пресс-служба "Сафари" сопроводила свежим видео, на котором Римба и Цинцин отдыхают в обществе друг друга и ведут себя абсолютно как котики, хотя и очень большие.