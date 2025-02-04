Смотрич: "Мы даже не приблизились к цели уничтожения ХАМАСа"

Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал еще одно заявление, посвященное встрече премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.

"Необходимо сохранение правительства, однако в правительстве должно быть понимание того, что война не закончится даже за минуту до того, как мы реализуем цели войны, которые были обозначены очень ясно", – заявил глава "Ционут датит".

По словам Смотрича, на следующий день после войны в Газе не должно быть ХАМАСа. "Мы обязаны проговорить это очень ясно и отдать себе отчет в том, что до сих пор даже не приблизились к этой цели. Мы допустили колоссальный провал. Я лишь надеюсь, что мы получим поддержку и возможность исправить ситуацию наилучшим образом, а главное – наиболее агрессивным образом", – добавил он.

Одновременно в адрес Бецалеля Смотрича продолжает звучать критика со стороны ультраортодоксальных партий в связи с его требованием призвать учащихся йешив.

"Кто мог себе представить, что те, кто изучают святую Тору и отдают всех себя этой миссии, будут считаться преступниками в еврейском государстве", – заявил глава ШАС Арье Дери.

Он добавил, что "некоторые представители национально-религиозного лагеря, сами того не осознавая, принимают участие в безумной кампании по обвалу правительства. Некоторые не понимают, что творят, а некоторые понимают, но все равно творят", – добавил Дери.