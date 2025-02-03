Смотрич: нельзя заканчивать войну без полного уничтожения ХАМАСа

Министр финансов, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил на заседании фракции: "При всей радости по поводу возвращения заложников мы не можем игнорировать ту высокую цену, которую платим, и те жуткие картины, свидетелями которых мы становимся. Поэтому нельзя даже подумать о том, чтобы закончить войну без полного уничтожения ХАМАСа. Любое иное окончание войны будет означать, что новая бойня – это лишь вопрос времени".

Смотрич добавил, что, по его мнению, особо важным фактором является сохранение контроля над "Филадельфийской осью", на границе между Газой и Египтом. "Уход оттуда – это красная черта, которую нельзя переходить", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра финансов, он поддерживает стремление к заключению мирных соглашений с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией. "Заключение таких договоренностей должно основываться на правде, а не на лживых утверждениях, согласно которым арабы имеют национальные права в Эрец-Исраэль. Основой таких договоренностей не может быть и отказ от достижения целей войны, в том числе уничтожения военного и политического потенциала ХАМАСа", – заявил Смотрич.