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Израиль

Смотрич: нельзя заканчивать войну без полного уничтожения ХАМАСа

Бецалель Смотрич
Ционут Датит
время публикации: 03 февраля 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 16:49
Смотрич: нельзя заканчивать войну без полного уничтожения ХАМАСа
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил на заседании фракции: "При всей радости по поводу возвращения заложников мы не можем игнорировать ту высокую цену, которую платим, и те жуткие картины, свидетелями которых мы становимся. Поэтому нельзя даже подумать о том, чтобы закончить войну без полного уничтожения ХАМАСа. Любое иное окончание войны будет означать, что новая бойня – это лишь вопрос времени".

Смотрич добавил, что, по его мнению, особо важным фактором является сохранение контроля над "Филадельфийской осью", на границе между Газой и Египтом. "Уход оттуда – это красная черта, которую нельзя переходить", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра финансов, он поддерживает стремление к заключению мирных соглашений с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией. "Заключение таких договоренностей должно основываться на правде, а не на лживых утверждениях, согласно которым арабы имеют национальные права в Эрец-Исраэль. Основой таких договоренностей не может быть и отказ от достижения целей войны, в том числе уничтожения военного и политического потенциала ХАМАСа", – заявил Смотрич.

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