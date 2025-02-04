БАГАЦ постановил, что полиция и армия должны защищать жителей арабской деревни от поселенцев

Судьи Высшего суда справедливости постановили, что государство обязано обеспечить безопасное возвращение жителей деревни Занута, на юге Хевронского нагорья, в свои дома. В решении также указывается, что на полиции и армии лежит обязанность выдворять поселенцев из деревни и с частных земель, принадлежащих палестинским арабам.

Это решение было принято судьями Ицхаком Амитом, Ноамом Сольбергом, Дафной Барак-Эрез в понедельник, 3 февраля.

Сайт "Гаарец" отмечает, что государство уже обещало БАГАЦу, что жители Зануты смогут вернуться в свои дома, многие из них вернулись, но новые набеги вооруженных поселенцев на деревню, вынудили жителей вновь уйти. В петиции, поданной в суд правозащитной организацией "Хакль" указывалось, что прибывшие на место происшествия полицейские отказались выдворить поселенцев из деревни.

Впервые жители Зануты были вынуждены покинуть свои дома в ноябре 2023 года. Они утверждают, что их дома были разрушены еврейскими экстремистами, а сама деревня огорожена, чтобы воспрепятствовать возвращению жителей. В июле 2024 года суд постановил, что государство должно создать условия для возвращения арабов в свои дома.

Податели петиции в БАГАЦ жаловались на то, что после возвращения жителей Зануты Управление гражданской администрации не позволяло им ремонтировать разрушенные здания или устанавливать навесы, утверждая, что строительство в деревне запрещено, так как она является "археологическим объектом". В новом решении суда отдельно отмечается, что государство должно позволить жителям восстановить здания, если они были разрушены не государством, и неуполномоченными на это лицами.