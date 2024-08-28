Госдепартамент США объявил о внесении в "черный список" поселенческой организации и израильтянина

В среду, 28 августа, Госдепартамент США объявил о введении санкции в отношении еврейской общественной организации в Иудее и Самарии и координатора безопасности одного из поселений.

В заявлении для прессы, опубликованном на сайте госдепартамента, указывается, что этот шаг предпринят в рамках усилий Соединенных Штатов решить проблему насилия в отношении гражданских лиц на Западном берегу.

Под санкции подпала израильская неправительственная организация "А-Шомер ЙОШ" (השומר יו"ש), которая, как указывается в пресс-релизе Госдепартамента, оказывает материальную поддержку форпосту "ферма Мейтарим". В документе говорится: "После того, как 250 жителей деревни Хирбет Занута вынуждено покинули ее в январе 2024 года, активисты "А-Шомер ЙОШ" построили ограждение вокруг деревни, чтобы помешать им вернуться в свои дома".

В "черный список" США внесет координатор по вопросам безопасности поселения Ицхар Ицхак Леви Филант.