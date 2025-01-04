x
04 января 2025
|
последняя новость: 19:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2025
|
04 января 2025
|
последняя новость: 19:25
04 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Близкие заложницы Лири Эльбаг: на видео, сделанном ХАМАСом, заметно, что она в плохом состоянии

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Заложники
время публикации: 04 января 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 19:51
Близкие заложницы Лири Эльбаг: на видео, сделанном ХАМАСом, заметно, что она в плохом состоянии
Flash90/Miriam Alster

Близкие заложницы Лири Эльбаг, видеозапись которой ХАМАС опубликовал в рамках психологического террора, заявили, что на этих кадрах "не та дочь и сестра, которую они знают, она в плохом состоянии и это очевидно".

Семья Лири Эльбаг добавила: "Мы обращаемся к премьер-министру и лицам, принимающим решения: пришло время вам поступить так, как если бы ваши дети были там. Вы не должны упустить возможность вернуть их всех".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2025

Психологический террор: ХАМАС обнародовал видео с заложницей Лири Эльбаг