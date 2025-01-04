Близкие заложницы Лири Эльбаг: на видео, сделанном ХАМАСом, заметно, что она в плохом состоянии

Близкие заложницы Лири Эльбаг, видеозапись которой ХАМАС опубликовал в рамках психологического террора, заявили, что на этих кадрах "не та дочь и сестра, которую они знают, она в плохом состоянии и это очевидно".

Семья Лири Эльбаг добавила: "Мы обращаемся к премьер-министру и лицам, принимающим решения: пришло время вам поступить так, как если бы ваши дети были там. Вы не должны упустить возможность вернуть их всех".