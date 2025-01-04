Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила: нанесен точечный удар по группе боевиков ХАМАСа на юге сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в ночь на субботу, 4 января, Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по группе вооруженных боевиков ХАМАСа в южной части сектора Газы, в районе Салах ад-Дин.

Атакованные боевики использовали для своей террористической деятельности маршруты, по которым доставляется гуманитарная помощь в сектор. Удар по ним был нанесен на значительном расстоянии от машин с гуманитарны грузом и не повлиял на непрерывность поставок гуманитарной помощи в сектор.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в Дир аль-Балахе, в центре сектора, в котором находились четверо вооруженных боевиков ХАМАСа.