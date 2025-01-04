Силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили туннель ХАМАСа с подземным цехом по производству оружия

Силы спецподразделения "Яалом" под командованием 99-й бригады, действуя в центре сектора Газы на соновании разведывательной информации, обнаружили и уничтожили туннель ХАМАСа с подземным цехом по производству оружия.

В помещении цеха были обнаружены несколько станков для обработки металла, а также военное снаряжение, документы, компьютеры и мобильные носители данных.

Кроме того, были обнаружены подземные помещения, которые использовались террористами ХАМАСа.

Силы ЦАХАЛа конфисковали обнаруженное оружие и технику, провели картографирование объекта и уничтожили его.