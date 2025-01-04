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Израиль

Силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили туннель ХАМАСа с подземным цехом по производству оружия

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 04 января 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 19:44
Силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили туннель ХАМАСа с подземным цехом по производству оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы спецподразделения "Яалом" под командованием 99-й бригады, действуя в центре сектора Газы на соновании разведывательной информации, обнаружили и уничтожили туннель ХАМАСа с подземным цехом по производству оружия.

В помещении цеха были обнаружены несколько станков для обработки металла, а также военное снаряжение, документы, компьютеры и мобильные носители данных.

Кроме того, были обнаружены подземные помещения, которые использовались террористами ХАМАСа.

Силы ЦАХАЛа конфисковали обнаруженное оружие и технику, провели картографирование объекта и уничтожили его.

Израиль
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