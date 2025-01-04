В небе над Галилеей вновь заметили символ "Bring them home"

В субботу утром в небе над Галилеей во второй раз за две недели заметили символ "Bring them home" – конденсационный след самолета в виде петли.

Как и в прошлый раз, в ЦАХАЛе объяснили, что это не спланированная акция, а особое явление, когда горячие испарения, выпускаемые двигателями самолета, встречаются с холодным и влажным воздухом на большой высоте. Конденсат образует крошечные кристаллы льда. Они выглядят как белый след в небе.

Это явление обычно происходит на высоте от 8000 метров.