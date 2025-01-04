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Израиль

В небе над Галилеей вновь заметили символ "Bring them home"

Авиация
Заложники
время публикации: 04 января 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 16:19
В небе над Галилеей вновь заметили символ "Bring them home"
Yossi Aloni FLASH90

В субботу утром в небе над Галилеей во второй раз за две недели заметили символ "Bring them home" – конденсационный след самолета в виде петли.

Как и в прошлый раз, в ЦАХАЛе объяснили, что это не спланированная акция, а особое явление, когда горячие испарения, выпускаемые двигателями самолета, встречаются с холодным и влажным воздухом на большой высоте. Конденсат образует крошечные кристаллы льда. Они выглядят как белый след в небе.

Это явление обычно происходит на высоте от 8000 метров.

Израиль
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