x
16 декабря 2024
|
последняя новость: 10:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2024
|
16 декабря 2024
|
последняя новость: 10:33
16 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ЦАХАЛе выясняют, был ли "символ заложников" в небе преднамеренной инициативой

Авиация
Заложники
время публикации: 16 декабря 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 10:30
В ЦАХАЛе выясняют, был ли "символ заложников" в небе преднамеренной инициативой
Yossi Aloni FLASH90

В понедельник утром в небе над Израилем появился символ "Bring them home" – конденсационный след в виде петли, оставленный самолетом ВВС ЦАХАЛа. С учетом времени суток и погоды в некоторых районах этот символ казался желтым – как известно, именно желтые ленточки стали символом борьбы за возвращение заложников.

Этот след был виден в разных районах Израиля, в том числе в Гуш-Дане, Иерусалиме и на юге страны. В Армии обороны Израиля подтвердили, что самолеты ВВС Израиля действовали в небе в этих районах в то же время.

Появившийся над Израилем символ "Bring them home" ("Верните их домой") вызвал сильный эмоциональный отклик у израильтян. До сих пор неясно, была ли это спланированная акция, и кто за ней стоит.

В ВВС отметили, что подобная акция не была согласована с командованием и была выполнена без соответствующего разрешения. Но не исключено, что конденсационный след был оставлен в результате обычного полетного маршрута, случайно, а причина, по которой он был заметен утром, связана с погодными условиями и высотой полета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

Символ "Bring them home" в небе над Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2024

Полиция не разрешила демонстрации на Каплан: "Вы заявляете больше участников, чем приходят"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 октября 2024

На государственной церемонии памяти жертв 7 октября не будет фотографий похищенных и убитых
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 31 августа 2024

В Ашдоде будет создана мемориальная роща в память о погибших 7/10 и в период войны