В ЦАХАЛе выясняют, был ли "символ заложников" в небе преднамеренной инициативой

В понедельник утром в небе над Израилем появился символ "Bring them home" – конденсационный след в виде петли, оставленный самолетом ВВС ЦАХАЛа. С учетом времени суток и погоды в некоторых районах этот символ казался желтым – как известно, именно желтые ленточки стали символом борьбы за возвращение заложников.

Этот след был виден в разных районах Израиля, в том числе в Гуш-Дане, Иерусалиме и на юге страны. В Армии обороны Израиля подтвердили, что самолеты ВВС Израиля действовали в небе в этих районах в то же время.

Появившийся над Израилем символ "Bring them home" ("Верните их домой") вызвал сильный эмоциональный отклик у израильтян. До сих пор неясно, была ли это спланированная акция, и кто за ней стоит.

В ВВС отметили, что подобная акция не была согласована с командованием и была выполнена без соответствующего разрешения. Но не исключено, что конденсационный след был оставлен в результате обычного полетного маршрута, случайно, а причина, по которой он был заметен утром, связана с погодными условиями и высотой полета.