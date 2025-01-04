Три свитка Торы, украденные из синагоги в Ришон ле-Ционе, найдены полицией

Полиция центрального округа Израиля после тщательного расследования и специальной операции обнаружила место, где были спрятаны три свитка Торы, украденные неделю назад из синагоги в Ришон ле-Ционе, сообщает "Бэ хадрей харедим".

В расследовании полиция использовала различные технические средства. В результате удалось проследить за автомобилем, который скрылся с места преступления, и установить личности подозреваемых. Были задержаны трое жителей одной из бедуински деревень по подозрению в причастности к краже.