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Израиль

Три свитка Торы, украденные из синагоги в Ришон ле-Ционе, найдены полицией

Полиция
время публикации: 04 января 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 10:33
Три свитка Торы, украденные из синагоги в Ришон ле-Ционе, найдены полицией
Flash90. Фото: А.Каплан

Полиция центрального округа Израиля после тщательного расследования и специальной операции обнаружила место, где были спрятаны три свитка Торы, украденные неделю назад из синагоги в Ришон ле-Ционе, сообщает "Бэ хадрей харедим".

В расследовании полиция использовала различные технические средства. В результате удалось проследить за автомобилем, который скрылся с места преступления, и установить личности подозреваемых. Были задержаны трое жителей одной из бедуински деревень по подозрению в причастности к краже.

Израиль
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