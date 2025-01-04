В тюрьме "Офер" заключенный, связанный с ХАМАСом, откусил часть щеки сокамернику

Согласно сообщению Службы тюрем, в тюрьме "Офер" вспыхнул конфликт между двумя заключенными. Палестинский араб, связанный с ХАМАСом, в ходе драки откусил часть щеки другому заключенному, связанному с "Исламским государством" (ИГ).

Предварительное расследование показало, что причиной конфликта стал спор за контроль над дверью камеры, где содержались оба заключенных.