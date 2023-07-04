Операция ЦАХАЛа в Дженине: второй день. В ПА объявлено о новом этапе интифады

Армия обороны Израиля второй день проводит в Дженине масштабную антитеррористическую операцию. Задействованы тысячи военнослужащих, применяются авиация и тяжелая инженерная техника.

Операция ЦАХАЛа получила название "Байт ве-Ган" ("Дом с палисадником").

Это первая военная операция такого масштаба в Дженине после проведения там антитеррористической операции "Защитная стена" в 2002 году (длилась около полутора месяцев).

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Антитеррористическая операция в Дженине. Фоторепортаж

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

09:00. "Палестинский информационный центр" сообщил, что авиация ЦАХАЛа нанесла удары по целям в квартала Абдулла Аззам в лагере беженцев Дженин, есть пострадавшие.

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Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет о гибели в Дженине в результате действий ЦАХАЛа десяти местных жителей.

Имена убитых:

1. Самих Абу аль-Уафа (20)

2. Хасам Абу Джиба (18)

3. Ус аль-Ханун (19)

4. Нур ад-Дин Маршуд (16)

5. Мухаммад аш-Шами (23)

6. Ахмад Умар (21)

7. Маджди Арараи (17)

8. Али аль-Уль (17)

9. Мустафа Касем (17)

10. Удай Хасаина (возраст уточняется)

08:00. На фоне антитеррористической операции в Дженине, в ночь на 4 июля беспорядки происходили примерно в 25 арабских населенных пунктах, сообщает пресс-служба полиции. В Абу Дисе, около Иерусалима, в результате взрыва были ранены двое бойцов пограничной полиции, они доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". Пресс-служба полиции сообщает также о беспорядках в Шуафате и Каландии, где экстремисты бросали взрывные устройства, петарды, "коктейли Молотова" и камни в пограничников. Против нападавших были применены спецсредства для разгона толпы.

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07:00. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что, по состоянию на утро 4 июля, в ходе операции в Дженине военными были задержаны для допроса 120 подозреваемых. По словам Хагари, "в центре города осталось около десяти намеченных целей".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в ночь на 4 июля в Дженине была обнаружена и уничтожена подземная шахта, которую боевики использовали в качестве склада, уничтожены два штаба боевиков, нейтрализованы несколько взрывных устройств, изъяты оружие, боеприпасы, военная техника.

06:00. Боевые действия в Дженине продолжаются. "Палестинский информационный центр" сообщает о взрывах и о том, что израильские военные заняли позиции в одном из домов на окраине Дженина, жители которого накануне были эвакуированы.

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05:00. По состоянию на утро 4 июля, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет о гибели в Дженине в результате действий ЦАХАЛа девяти местных жителей. Судя по имеющимся данным, все убитые были причастны к деятельности различных террористических группировок и участвовали в вооруженном противостоянии ЦАХАЛу. Однако среди них нет ни одного высокопоставленного командира боевиков. Известно о примерно 100 раненых, доставленных в больницы, не менее 20 из них в тяжелом состоянии.

03:00. Лидеры всех "палестинских фракций", включая военные структуры ХАМАСа, "Исламского джихада" и ФАТХа, выступили с призывами о объединенном сопротивлении не только в Дженине, но и на всей территории Палестинской автономии, включая сектор Газы. Фактически объявлено о новом этапе интифады в ответ на действия ЦАХАЛа в Дженине. Высока вероятность совершения терактов в Иудее и Самарии, а также на территории Израиля. Не исключены ракетные обстрелы из Газы.

Ночью происходили столкновения с военными в окрестностях Рамаллы и Шхема.

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00:00. Палестинские СМИ сообщают о массовой эвакуации гражданского населения в Дженине. Служба скорой помощи "Красного Полумесяца" сообщила, что она по требованию Израиля эвакуировала около 3000 гражданских лиц, и эвакуация продолжается. При этом палестинские парамедики сообщили о трудностях при передвижении по Дженину из-за закрытых или разрушенных дорог.

Хронология первого дня операции в Дженине