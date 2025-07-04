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Израиль

Предъявлены обвинения участникам вооруженного ограбления в районе Кафр-Манды

Криминал в арабском секторе
Полиция
Криминал
время публикации: 04 июля 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 08:51
Предъявлены обвинения участникам вооруженного ограбления в районе Кафр-Манды
Flash90

Прокуратура Хайфского округа передала в Хайфский окружной суд обвинительные заключения против трех жителей деревень Кафр-Манда и Бир аль-Максур в возрасте 18, 19 и 23 лет в связи с вооруженным ограблением.

26 мая 2025 года обвиняемые остановили в районе деревни Кафр-Манда автомобиль, перевозивший крупную сумму наличности, и, угрожая пистолетом, забрали из нее около 100 тысяч долларов и несколько десятков тысяч евро.

Вскоре после ограбления грабители были задержаны сотрудниками полиции, заметившими проезжавший мимо них подозрительный мотоцикл.

Израиль
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