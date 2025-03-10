"Где деньги?": полиция расследует инцидент с вооруженными людьми на дороге в Холоне
время публикации: 10 марта 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 18:37
В социальных сетях в последние часы обсуждается видео инцидента, произошедшего в понедельник, 10 марта, в Холоне. Предположительно, речь идет о попытке вооруженного ограбления или "разборках" между криминальными элементами.
Инцидент произошел на улице А-Лохамим. На видео можно увидеть, как двое мужчин в масках выскакивают из машины и гонятся за своей жертвой, один из преступников вооружен пистолетом. Преступники кричат: "Где деньги?".
Полиция начала расследование.
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