"Где деньги?": полиция расследует инцидент с вооруженными людьми на дороге в Холоне

В социальных сетях в последние часы обсуждается видео инцидента, произошедшего в понедельник, 10 марта, в Холоне. Предположительно, речь идет о попытке вооруженного ограбления или "разборках" между криминальными элементами.

Инцидент произошел на улице А-Лохамим. На видео можно увидеть, как двое мужчин в масках выскакивают из машины и гонятся за своей жертвой, один из преступников вооружен пистолетом. Преступники кричат: "Где деньги?".

Полиция начала расследование.