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Израиль

64-летняя воспитательница из Ор-Акивы арестована по подозрению в издевательствах над детьми

Расследование
Дети
время публикации: 04 июля 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 14:39
64-летняя воспитательница из Ор-Акивы арестована по подозрению в издевательствах над детьми
Avshalom Sassoni/Flash90

Сотрудники полиции Прибрежного округа арестовали воспитательницу детского сада, 64-летнюю жительницу Ор-Акивы, по подозрению в жестоком обращении с детьми в семейном детском саду, который принадлежит подозреваемой.

После допроса подозреваемая будет доставлена в суд для продления срока ее содержания под стражей.

Израиль
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