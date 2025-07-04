64-летняя воспитательница из Ор-Акивы арестована по подозрению в издевательствах над детьми

Сотрудники полиции Прибрежного округа арестовали воспитательницу детского сада, 64-летнюю жительницу Ор-Акивы, по подозрению в жестоком обращении с детьми в семейном детском саду, который принадлежит подозреваемой.

После допроса подозреваемая будет доставлена в суд для продления срока ее содержания под стражей.