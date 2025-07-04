64-летняя воспитательница из Ор-Акивы арестована по подозрению в издевательствах над детьми
время публикации: 04 июля 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 14:39
Сотрудники полиции Прибрежного округа арестовали воспитательницу детского сада, 64-летнюю жительницу Ор-Акивы, по подозрению в жестоком обращении с детьми в семейном детском саду, который принадлежит подозреваемой.
После допроса подозреваемая будет доставлена в суд для продления срока ее содержания под стражей.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025