Убийство и суицид в Мевасерет-Ционе: обнаружены тела 80-летней женщины и ее помощника
время публикации: 04 июля 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 13:38
Женщина в возрасте около 80 лет была обнаружена в своей квартире в Мевасерет-Ционе без признаков жизни, на теле найдены следы ножевых ранений.
В той же квартире обнаружено тело иностранного гражданина в возрасте примерно 30 лет: по предварительным данным, он работал помощником по уходу у мужа пожилой женщины.
Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, мужчина был найден повесившимся. По предположению полиции, помощник по уходу зарезал женщину, после чего свел счеты с жизнью.
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