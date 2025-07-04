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Израиль

Убийство и суицид в Мевасерет-Ционе: обнаружены тела 80-летней женщины и ее помощника

Убийства
Социальные проблемы
время публикации: 04 июля 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 13:38
Убийство и суицид в Мевасерет-Ционе: обнаружены тела 80-летней женщины и ее помощника
Пресс-служба МАДА

Женщина в возрасте около 80 лет была обнаружена в своей квартире в Мевасерет-Ционе без признаков жизни, на теле найдены следы ножевых ранений.

В той же квартире обнаружено тело иностранного гражданина в возрасте примерно 30 лет: по предварительным данным, он работал помощником по уходу у мужа пожилой женщины.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, мужчина был найден повесившимся. По предположению полиции, помощник по уходу зарезал женщину, после чего свел счеты с жизнью.

Израиль
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