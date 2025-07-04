Внедорожник выехал ночью на заповедный пляж и раздавил морскую черепаху во время кладки яиц

В заповеднике "Холот Ницаним" в ночь на пятницу произошла трагедия: неизвестные преступники на внедорожнике выехали на пляж и раздавили морскую бурую черепаху, которая в этот момент откладывала яйца в песок. Черепаху обнаружили инспектор Управления природы и парков Эвьятар Бен-Ави и волонтер Дафна Клумек: ранним утром они обходили пляж в поисках следов черепашьих кладок.

Во время обхода они увидели глубокие борозды в песке со следами шин внедорожника. Начав осматривать ущерб, они нашли задавленное тело черепахи, к которому уже успели добраться хищники. Из тела черепахи удалось извлечь 39 неповрежденных яиц, их перенесли в безопасное место. Управление природы и парков в сотрудничестве с полицией начало розыск преступников.

По израильскому законодательству, ездить на транспорте по морским пляжам в радиусе 100 метров от линии воды запрещено круглый год. Наказание за нарушение закона начинается от штрафа и заканчивается уголовным обвинением.

Сезон размножения черепах на побережье Средиземного моря начинается в мае и длится до августа. Самка бурой морской черепахи откладывает яйца примерно раз в два года, создавая 2-3 гнезда, каждое из которых содержит около 80 яиц. Самка зеленой морской черепахи откладывает яйца раз в три года, создавая три гнезда, каждое из которых содержит около 130 яиц.

Как правило, самки морских черепах откладывают яйца в тех же районах, где вылупились сами. Для того, чтобы нерест прошел удачно, морским черепахам необходимы тишина, темнота и покой. Их нельзя фотографировать со вспышкой и близко к ним подходить.

Управление заповедников и парков призывает отдыхающих на пляжах осматривать берег, и если встретятся следы выхода морской черепахи, сообщать об этом по телефону *3639.