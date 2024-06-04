Пресс-секретарь ЦАХАЛа опроверг появившиеся в соцсетях слухи о заложниках
время публикации: 04 июня 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 18:29
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари опроверг появившиеся в социальных сетях слухи, касающиеся судьбы похищенных и удерживаемых в Газе израильтян.
"В последние часы ходят слухи относительно похищенных, которые не соответствуют действительности и причиняют боль их родным", – написал в соцсети Хагари.
Официальный представитель армии обратился к израильтянам с просьбой черпать информацию только из официальных источников и не распространять ложную информацию.
Хагари также добавил, что в случае любых новых данных о заложниках в первую очередь будут проинформированы их родные, а затем широкая общественность.