Пресс-секретарь ЦАХАЛа опроверг появившиеся в соцсетях слухи о заложниках

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари опроверг появившиеся в социальных сетях слухи, касающиеся судьбы похищенных и удерживаемых в Газе израильтян.

"В последние часы ходят слухи относительно похищенных, которые не соответствуют действительности и причиняют боль их родным", – написал в соцсети Хагари.

Официальный представитель армии обратился к израильтянам с просьбой черпать информацию только из официальных источников и не распространять ложную информацию.

Хагари также добавил, что в случае любых новых данных о заложниках в первую очередь будут проинформированы их родные, а затем широкая общественность.