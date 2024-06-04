Виктор Катан, застреливший Офира Хасдая на парковке в Рамле, получил 18 лет тюрьмы

Окружной суд Лода приговорил 77-летнего Виктора Катана к 18 годам лишения свободы за убийство 41-летнего Офира Хасдая из-за конфликта на парковке торгового центра "Азриэли" в Рамле в июле 2019 года.

Виктор Катан был признан виновным в предумышленном убийстве. Суд отклонил его утверждения, что первый выстрел в Хасдая он сделал в рамках самозащиты, поскольку чувствовал опасность для своей жены Моники. Виктор Катан стрелял дважды, первым выстрелом Офир Хасдай был ранен, а затем Катан выстрелил ему в сердце.

Напомним, в июле 2019 года Офир Хасдай приехал в торговый центр в Рамле с женой и тремя дочерьми. На заднем сидении находились: 9-летние двойняшки, одна из которых страдает тяжелым заболеванием и передвигается на инвалидном кресле, и годовалая девочка, также страдающая от редкого заболевания двигательной системы.

На парковке было два свободных места, но другой водитель опередил Офира и поставил автомобиль так, что занял оба места. Офир через окно обратился к супруге второго водителя и попросил выровнять машину так, чтобы он тоже смог припарковаться. Женщина в ответ нагрубила, завязалась перебранка.

Женщина и Офир вышли из машин, и начали толкать друг друга, женщина ударила мужчину своей сумкой. Офир не рассчитал силу и толкнул женщину так, что она упала.

Тогда из машины вышел супруг женщины Виктор Катан и выстрелил в Офира. По словам свидетелей, будучи раненым Офир закричал: "Ты нормальный? Ты зачем стреляешь?" И тогда мужчина выстрелил еще раз, прямо в грудь Офиру Хасдаю. Приехавшие по вызову парамедики констатировали смерть мужчины.

По словам Виктора Катана, таксиста на пенсии, пистолет он приобрел на законных основаниях поскольку по работе ему зачастую приходилось бывать в опасных районах, в том числе по ночам в арабских населенных пунктах и в Палестинской автономии. После выхода на пенсию он не стал сдавать оружие и хранил его в домашнем сейфе. На вопрос судей о том, зачем он возил пистолет с собой после выхода на пенсию, подсудимый ответил, что не хотел оставлять оружие без присмотра и что это давало ему "чувство безопасности".