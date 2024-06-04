Спустя 8 месяцев с "черной субботы" начался снос и вывоз развалин из кибуца Беэри

В рамках программы восстановления кибуца Беэри, одного из наиболее пострадавших от прорыва террористов в "черную субботу" 7 октября 2023 года населенного пункта, начался снос и вывоз разрушенных и полуразрушенных террористами домов.

В Беэри были повреждены примерно 130 строений, большая часть из них будет окончательно разрушена, чтобы расчистить место для новых домов. Несколько домов планируют оставить в разрушенном состоянии – чтобы увековечить память о чудовищных событиях, которые перенес Израиль 7 октября.

Как сообщает Walla!, расчистка руин началась в Беэри во вторник, 4 июня. После того, как работы в Беэри будут закончены, начнется снос и вывоз развалин из кибуца Реим, а затем и из остальных населенных пунктов Отеф Аза, пострадавших 7 октября.

За последние 8 месяцев из Беэри были вывезены руины восьми домов. Сегодня будут удалены некоторые из общественных зданий, включая легендарную картинную галерею, выгоревшую дотла, торговый центр, швейную мастерскую и магазин "Шай-Ли", где продавались сувениры, изготовленные в кибуце. Всего в кибуце будут снесены и вывезены еще около 100 домов – это треть домов Беэри.

Напомним, Беэри – один из наиболее пострадавших во время резни населенных пунктов, террористы ХАМАСа убили более 100 жителей этого населенного пункта.