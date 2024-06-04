x
04 июня 2024
|
последняя новость: 13:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июня 2024
|
04 июня 2024
|
последняя новость: 13:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спустя 8 месяцев с "черной субботы" начался снос и вывоз развалин из кибуца Беэри

время публикации: 04 июня 2024 г., 12:13 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 12:13
Спустя 8 месяцев с "черной субботы" начался снос и вывоз развалин из кибуца Беэри
Yonatan Sindel/Flash90

В рамках программы восстановления кибуца Беэри, одного из наиболее пострадавших от прорыва террористов в "черную субботу" 7 октября 2023 года населенного пункта, начался снос и вывоз разрушенных и полуразрушенных террористами домов.

В Беэри были повреждены примерно 130 строений, большая часть из них будет окончательно разрушена, чтобы расчистить место для новых домов. Несколько домов планируют оставить в разрушенном состоянии – чтобы увековечить память о чудовищных событиях, которые перенес Израиль 7 октября.

Как сообщает Walla!, расчистка руин началась в Беэри во вторник, 4 июня. После того, как работы в Беэри будут закончены, начнется снос и вывоз развалин из кибуца Реим, а затем и из остальных населенных пунктов Отеф Аза, пострадавших 7 октября.

За последние 8 месяцев из Беэри были вывезены руины восьми домов. Сегодня будут удалены некоторые из общественных зданий, включая легендарную картинную галерею, выгоревшую дотла, торговый центр, швейную мастерскую и магазин "Шай-Ли", где продавались сувениры, изготовленные в кибуце. Всего в кибуце будут снесены и вывезены еще около 100 домов – это треть домов Беэри.

Напомним, Беэри – один из наиболее пострадавших во время резни населенных пунктов, террористы ХАМАСа убили более 100 жителей этого населенного пункта.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

Майкл Дуглас в кибуце Беэри: "Эти люди верили в мир. Как они теперь оправятся?"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2024

Подтверждена гибель двух граждан Таиланда, убитых террористами 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 13 мая 2024

Виртуальный мемориал "Седьмое октября": летопись одного дня
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 апреля 2024

10 наиболее разрушенных ХАМАСом поселков получат в свое распоряжение 1,5 млрд шек на восстановление