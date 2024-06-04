Финансовая комиссия Кнессета утвердила срочный перевод 11,3 миллиарда шекелей минобороны

Финансовая комиссия Кнессета утвердила срочный перевод 11,3 миллиарда шекелей министерству обороны. По этому поводу не проводилось обсуждение комиссией, депутатам было сообщено, что речь идет о срочном переводе, который необходимо утвердить.

Сообщается, что речь идет о покрытии выросших расходов оборонного ведомства, включающих как расходы ЦАХАЛа и министерства обороны на безопасность, так и финансовое обеспечение ведущихся министерством обороны проектов в сфере безопасности.

Депутаты, входящие в состав комиссии, утвердили перевод средств после того как на комиссии по оборонному бюджету были разъяснены цели этих переводов.