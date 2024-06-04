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Израиль

Финансовая комиссия Кнессета утвердила срочный перевод 11,3 миллиарда шекелей минобороны

время публикации: 04 июня 2024 г., 16:33 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 16:33
Финансовая комиссия Кнессета утвердила срочный перевод 11,3 миллиарда шекелей минобороны
Yonatan Sindel/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета утвердила срочный перевод 11,3 миллиарда шекелей министерству обороны. По этому поводу не проводилось обсуждение комиссией, депутатам было сообщено, что речь идет о срочном переводе, который необходимо утвердить.

Сообщается, что речь идет о покрытии выросших расходов оборонного ведомства, включающих как расходы ЦАХАЛа и министерства обороны на безопасность, так и финансовое обеспечение ведущихся министерством обороны проектов в сфере безопасности.

Депутаты, входящие в состав комиссии, утвердили перевод средств после того как на комиссии по оборонному бюджету были разъяснены цели этих переводов.

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