Активисты "Цав 9" митингуют в районе границы с Газой
время публикации: 04 июня 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 12:31
Активисты движения "Цав 9" митингуют на перекрестке Маген на юге страны. Они протестуют против ввоза гуманитарной помощи в сектор Газы.
Несколько десятков митингующих блокируют путь грузовиков в сектор.
Ранее активисты митинговали в районе КПП "Керем Шалом". Полиция применила силу и эвакуировала митингующих с места акции.
Активисты "Цав 9" проводят почти ежедневные демонстрации протеста против ввоза гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока террористы продолжают удерживать заложников.
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