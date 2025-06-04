Активисты "Цав 9" митингуют в районе границы с Газой

Активисты движения "Цав 9" митингуют на перекрестке Маген на юге страны. Они протестуют против ввоза гуманитарной помощи в сектор Газы.

Несколько десятков митингующих блокируют путь грузовиков в сектор.

Ранее активисты митинговали в районе КПП "Керем Шалом". Полиция применила силу и эвакуировала митингующих с места акции.

Активисты "Цав 9" проводят почти ежедневные демонстрации протеста против ввоза гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока террористы продолжают удерживать заложников.