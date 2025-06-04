Сотрудники тель-авивской муниципальной компании задержаны за коррупцию

Следователи центрального подразделения полиции по борьбе с мошенничеством задержал 6 подозреваемых по подозрению в коррупции и провели обыски в домах и офисах.

Среди задержанных – генеральный директор крупного муниципального предприятия, принадлежащего мэрии Тель-Авива. Согласно подозрениям, он получал взятки от подрядчиков и поставщиков, продвигая их коммерческие интересы.