Судья Грунис отказался рассматривать кандидатуру Зини на пост главы ШАБАКа

Бывший глава Верховного суда Ашер Грунис, возглавляющий комиссию по назначению высокопоставленных фигур, заявил, что не станет рассматривать кандидатуру Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Как сообщает I24News, Грунис пояснил, что до тех пор, пока остается в силе постановление юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, согласно которому премьер-министр Биньямин Нетаниягу не может представлять кандидатов на пост главы ШАБАКа, рассмотрение кандидатуры комиссией не имеет смысла.

В окружении Груниса заявляют, что он изменит свое мнение, если Баарав-Миара отменит свое постановление или БАГАЦ признает его неприемлемым.

Ранее "Маарив" сообщал, что Грунис находится в заграничной поездке и не вернется в Израиль до 20 июня.

Действующий глава ШАБАКа Ронен Бар заканчивает свою каденцию 15 июня. В последние дни несколько раз упоминалась возможность того, что Бар останется в должности на ближайшие недели.

Напомним, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара объявила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится в состоянии конфликта интересов, так как ШАБАК принимает участие в расследовании подозрений в отношении приближенных премьер-министра по делу "Катаргейт".