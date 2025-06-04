ПИЦ сообщает о 18 убитых в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели на юге Газы

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о гибели 18 человек, включая детей, в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели на территории школы, где находились беженцы, в западной части Хан-Юниса, на юге сектора.

В соцсетях распространено видео этой атаки. Судя по этому видео, на месте, где был нанесен точечный удар, был сильный взрыв или взрывы. При ракетной атаке БПЛА такое возможно при вторичной детонации боеприпасов, находившихся на объекте, который был атакован.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что сегодня в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе были убиты на менее 26 человек.