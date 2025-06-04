x
04 июня 2025
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июня 2025
|
04 июня 2025
|
последняя новость: 13:00
04 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ПИЦ сообщает о 18 убитых в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели на юге Газы

Газа
Война "Железные мечи"
Погибшие
время публикации: 04 июня 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 13:00
ПИЦ сообщает о 18 убитых в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели на юге Газы
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о гибели 18 человек, включая детей, в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели на территории школы, где находились беженцы, в западной части Хан-Юниса, на юге сектора.

В соцсетях распространено видео этой атаки. Судя по этому видео, на месте, где был нанесен точечный удар, был сильный взрыв или взрывы. При ракетной атаке БПЛА такое возможно при вторичной детонации боеприпасов, находившихся на объекте, который был атакован.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что сегодня в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе были убиты на менее 26 человек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2025

В Газе ликвидирован один из лидеров "Бригад муджахидов"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2025

607-й день войны: удары в Газе и Сирии, операции в Иудее и Самарии