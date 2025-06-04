Раввины "Дегель а-Тора" отказались встречаться с Нетаниягу

Раввины Дов Ландо и Моше Гилель Гирш, являющиеся духовными лидерами партии "Дегель а-Тора", отказались встречаться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно опубликованной информации, приближенные Нетаниягу обращались к раввинам с просьбой о встрече для того, чтобы найти компромисс, который позволит разрешить коалиционный кризис.

Ранее сообщалось, что приближенные Нетаниягу ведут прямые переговоры с окружением раввинов "Дегель а-Тора". Шансы на успех этих переговоров оцениваются как невысокие.