Раввины "Дегель а-Тора" отказались встречаться с Нетаниягу
время публикации: 04 июня 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 12:57
Раввины Дов Ландо и Моше Гилель Гирш, являющиеся духовными лидерами партии "Дегель а-Тора", отказались встречаться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Согласно опубликованной информации, приближенные Нетаниягу обращались к раввинам с просьбой о встрече для того, чтобы найти компромисс, который позволит разрешить коалиционный кризис.
Ранее сообщалось, что приближенные Нетаниягу ведут прямые переговоры с окружением раввинов "Дегель а-Тора". Шансы на успех этих переговоров оцениваются как невысокие.