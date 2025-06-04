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Израиль

Раввины "Дегель а-Тора" отказались встречаться с Нетаниягу

Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
время публикации: 04 июня 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 12:57
Раввины "Дегель а-Тора" отказались встречаться с Нетаниягу
Shlomi Cohen/Flash90; Chaim Goldberg/Flash90

Раввины Дов Ландо и Моше Гилель Гирш, являющиеся духовными лидерами партии "Дегель а-Тора", отказались встречаться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно опубликованной информации, приближенные Нетаниягу обращались к раввинам с просьбой о встрече для того, чтобы найти компромисс, который позволит разрешить коалиционный кризис.

Ранее сообщалось, что приближенные Нетаниягу ведут прямые переговоры с окружением раввинов "Дегель а-Тора". Шансы на успех этих переговоров оцениваются как невысокие.

Израиль
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