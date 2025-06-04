ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей северных районов Газы

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное обращение к жителям северных районов сектора Газы.

"Всем жителям сектора Газы, которые вернулись или собираются вернуться в районы Байт-Лахия, Джабалия, Байт-Ханун и их окрестности. Эти районы объявлены зоной боевых действий. Армия обороны Израиля предпринимает в указанных районах активные действия для обеспечения вашей безопасности", – говорится в сообщении.

Одновременно с этим источники в Газе сообщают об авиаударах ЦАХАЛа по целям в городе Газа.