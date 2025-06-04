ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей северных районов Газы
время публикации: 04 июня 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 23:09
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное обращение к жителям северных районов сектора Газы.
"Всем жителям сектора Газы, которые вернулись или собираются вернуться в районы Байт-Лахия, Джабалия, Байт-Ханун и их окрестности. Эти районы объявлены зоной боевых действий. Армия обороны Израиля предпринимает в указанных районах активные действия для обеспечения вашей безопасности", – говорится в сообщении.
Одновременно с этим источники в Газе сообщают об авиаударах ЦАХАЛа по целям в городе Газа.
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