Телеканал "Кан-11" утверждает, что правительство перевело 700 млн шекелей на помощь Газе

Телеканал "Кан-11" утверждает, что правительство "тайно" перевело 700 млн шекелей на организацию и оказание гуманитарной помощи в секторе Газы.

По словам корреспондента телеканала Лиэль Кайзер, перевод денег из бюджета на помощь Газе оформлен как перевод "системе безопасности". Источники телеканала заявляют, что эти деньги предназначены для механизма оказания помощи, а неопределенность формулировок связана с нежеланием огласки.

В сообщении телеканала отмечалось, что эти средства были изысканы за счет сокращений различных бюджетных статей, в том числе на образование, социальное обеспечение, транспорт.

Комментируя эту публикацию, канцелярия премьер-министра и офис министра финансов заявили, что "государство Израиль не финансирует гуманитарную помощь Газе".

26 мая лидер парламентской оппозиции Яир Лапид во время выступления в Кнессете заявил, что правительство Израиля финансирует гуманитарную помощь Газе. По его словам, финансирование осуществляется через две подставные компании: швейцарскую GHF и американскую SRS, которые, по его словам, были созданы исключительно для этих целей.

После выхода в эфир "Кан-11" сюжета Лиэль Кайзер, Яир Лапид в своем Х-блоге написал: "Помните, я говорил об этом на прошлой неделе на пленарном заседании Кнессета и канцелярия премьер-министра это отрицала?"