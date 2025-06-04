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Израиль

СМИ: Израиль готовится остановить яхту Madleen с Гретой Тунберг на борту до прибытия к берегам Газы

Газа
Европейский Союз
время публикации: 04 июня 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 21:03
СМИ: Израиль готовится остановить яхту Madleen с Гретой Тунберг на борту до прибытия к берегам Газы
AP Photo/Salvatore Cavalli

Корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь в вечернем выпуске новостей сообщил, что Израиль намерен остановить яхту Madleen, на борту которой находятся пропалестинские активисты, до того, как она прибудет к берегам Газы.

Яхта Madleen – флагман "флотилии свободы" – вышла из Сицилии к побережью сектора Газы 1 июня, и, как ожидается, войдет в территориальные воды Израиля через 4-5 дней. Декларируемая задача команды – доставка в анклав гуманитарной помощи. На борту судна немало знаменитостей – пропалестинская экоактивистка Грета Тунберг, депутат Европарламента Рима Хасан – политик палестинского происхождения, представляющая Францию, ирландский актер Лиам Каннингем, сыгравший сира Давоса в сериале "Игра престолов".

По информации телеканала "Кан-11", в четверг, 5 июня, министр обороны Исраэль Кац проведет совещание с представителями служб безопасности, которое будет посвящено реакции Израиля на "прорыв морской блокады". По словам Итая Блюменталя, рассматриваются два варианта: задержание активистов непосредственно в море или после того, как судно будет отбуксировано в порт Ашдода.

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