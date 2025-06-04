Нетаниягу о встрече с Эдельштейном: "Есть способ преодолеть разногласия"

Завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и председателя комиссии по внешней политике и безопасности Юлия Эдельштейна, посвященная закону о призыве и попыткам предотвратить развал правительства.

По окончании переговоров Биньямин Нетаниягу заявил, что встреча продемонстрировала, что "есть способ преодолеть разногласия".

Следующее обсуждение запланировано на четверг, 5 июня. В нем кроме Нетаниягу и Эдельштейна примут участие Ариэль Атиас и секретарь правительства Йоси Фукс.

Юлий Эдельштейн заявил, что встреча проходила в хорошей атмосфере, обсуждение продолжится завтра.