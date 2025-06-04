Нетаниягу о встрече с Эдельштейном: "Есть способ преодолеть разногласия"
время публикации: 04 июня 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 20:33
Завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и председателя комиссии по внешней политике и безопасности Юлия Эдельштейна, посвященная закону о призыве и попыткам предотвратить развал правительства.
По окончании переговоров Биньямин Нетаниягу заявил, что встреча продемонстрировала, что "есть способ преодолеть разногласия".
Следующее обсуждение запланировано на четверг, 5 июня. В нем кроме Нетаниягу и Эдельштейна примут участие Ариэль Атиас и секретарь правительства Йоси Фукс.
Юлий Эдельштейн заявил, что встреча проходила в хорошей атмосфере, обсуждение продолжится завтра.
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