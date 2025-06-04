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Израиль

Армейские юристы требуют от госконтролера прекратить расследование событий 7 октября

Война "Железные мечи"
Госконтролер
время публикации: 04 июня 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 13:10
Армейские юристы требуют от госконтролера прекратить расследование событий 7 октября
Avshalom Sassoni/Flash90

Военная адвокатура представила в Верховный суд срочную апелляцию против государственного контролера Матании Энгельмана.

Военные требуют немедленно прекратить расследование кардинальных вопросов, касающихся событий начала войны "Железные мечи".

По утверждению истцов, государственный контролер "превышает свои полномочия, причиняет непоправимый ущерб правам военнослужащих и делает невозможной работу любой следственной комиссии".

Израиль
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