Армейские юристы требуют от госконтролера прекратить расследование событий 7 октября
время публикации: 04 июня 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 13:10
Военная адвокатура представила в Верховный суд срочную апелляцию против государственного контролера Матании Энгельмана.
Военные требуют немедленно прекратить расследование кардинальных вопросов, касающихся событий начала войны "Железные мечи".
По утверждению истцов, государственный контролер "превышает свои полномочия, причиняет непоправимый ущерб правам военнослужащих и делает невозможной работу любой следственной комиссии".