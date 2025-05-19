x
19 мая 2025
|
последняя новость: 11:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2025
|
19 мая 2025
|
последняя новость: 11:33
19 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Главный военный защитник хочет через БАГАЦ запретить госконтролеру расследовать 7.10

Расследование
Верховный суд/БАГАЦ
Госконтролер
время публикации: 19 мая 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 10:15
Главный военный защитник хочет через БАГАЦ запретить госконтролеру расследовать 7.10
Пресс-служба ЦАХАЛа

Главный военный защитник Офира Элькабец-Ротштейн сообщила о своем намерении подать апелляцию в Высший суд справедливости (БАГАЦ) против государственного контролера Матаниягу Энгельмана.

Элькабец-Ротштейн утверждает, что госконтролер превышает свои полномочия при расследовании событий 7 октября 2023 года и нарушает права военнослужащих ЦАХАЛа.

На заседании парламентской комиссии по государственному контролю Офира Элькабец-Ротштейн заявила, что "только государственная следственная комиссия сможет добраться до истины".

Отметим, что правительство раз за разом откладывает создание государственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года. Важно отметить также, что в отличие от предыдущего главы Генштаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви, нынешний глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир выступает за сотрудничество с государственным контролером в вопросах расследования 7 октября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Госконтролер представил в Кнессете список из 19 подготовленных отчетов, связанных с войной
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2025

Рассекречен отчет госконтролера: ЦАХАЛ не был в полной мере готов к войне с "Хизбаллой"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 марта 2025

Согласован план проверки госконтролером ключевых аспектов событий 7 октября в ЦАХАЛе