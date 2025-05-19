Главный военный защитник хочет через БАГАЦ запретить госконтролеру расследовать 7.10

Главный военный защитник Офира Элькабец-Ротштейн сообщила о своем намерении подать апелляцию в Высший суд справедливости (БАГАЦ) против государственного контролера Матаниягу Энгельмана.

Элькабец-Ротштейн утверждает, что госконтролер превышает свои полномочия при расследовании событий 7 октября 2023 года и нарушает права военнослужащих ЦАХАЛа.

На заседании парламентской комиссии по государственному контролю Офира Элькабец-Ротштейн заявила, что "только государственная следственная комиссия сможет добраться до истины".

Отметим, что правительство раз за разом откладывает создание государственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года. Важно отметить также, что в отличие от предыдущего главы Генштаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви, нынешний глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир выступает за сотрудничество с государственным контролером в вопросах расследования 7 октября.