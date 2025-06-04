Палестинские источники: евреи подожгли несколько домов в арабской деревне Дир Дибуан
время публикации: 04 июня 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 20:16
Палестинские источники сообщают о погроме, устроенном группой еврейских поселенцев в арабской деревне Дир Дибуан, к востоку от Рамаллы.
Утверждается, что в нападении участвовали десятки поселенцев. Они ломали имущество, поджигали машины и дома.
На видео, которые публикуются в социальных сетях, можно увидеть несколько горящих строений.