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Израиль

Палестинские источники: евреи подожгли несколько домов в арабской деревне Дир Дибуан

Иудея и Самария
время публикации: 04 июня 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 20:16
Палестинские источники: евреи подожгли несколько домов в арабской деревне Дир Дибуан
кадр из видео в социальных сетях

Палестинские источники сообщают о погроме, устроенном группой еврейских поселенцев в арабской деревне Дир Дибуан, к востоку от Рамаллы.

Утверждается, что в нападении участвовали десятки поселенцев. Они ломали имущество, поджигали машины и дома.

На видео, которые публикуются в социальных сетях, можно увидеть несколько горящих строений.

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