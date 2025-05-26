"Мамин знакомый": Хаим Иерушалми из Рамат-Гана обвиняется в изнасилованиях 14-летней

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 35-летнего Хаима Иерушалми из Рамат-Гана, который обвиняется в сексуализированном насилии в отношении 14-летней девочки.

По данным обвинительного заключения, Иерушалми вышел на связь с девочкой через WhatsApp, выдав себя за девушку ее возраста, которая якобы нуждается в помощи. В ходе переписки он отправлял девочке сообщения сексуального содержания, а также вел с девочкой личные беседы, узнавая ее слабые стороны.

Через некоторое время он встретился с девочкой уже лично, выдав себя за знакомого ее матери и обещая помощь: у девочки были проблемы в семье, и она была очень уязвимой. Иерушалми приглашал девочку к себе домой, кормил ее, спаивал алкоголем, дарил подарки и совершал в отношении нее преступления сексуального характера.

Несколько раз он приглашал девочку и еще одного подростка к себе домой и приказывал им заниматься сексом, давая им указания, и требовал делать фотографии этих встреч. В одном из случаев он вошел в комнату, чтобы дать обоим несовершеннолетним алкоголь. В обвинительном заключении указано, что Хаим Иерушалми неоднократно насиловал девочку, несмотря на ее сопротивление, и требовал никому не рассказывать о происходящем.

Ему вменяется множество случаев изнасилования несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста, сексуальные домогательства, склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя и другие преступления.