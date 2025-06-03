Кнессет обсудил журналистское расследование случаев ритуального сексуализированного насилия

В Кнессете состоялось совместное заседание комиссии по продвижению статуса женщин и комиссии по делам юношества, посвященное шокирующему расследованию множества случаев сексуализированного насилия в отношении девочек, проводившегося под видом религиозных обрядов. Расследование было опубликовано в начале апреля в "Исраэль а-Йом".

На заседании в Кнессете присутствовали несколько женщин, которые рассказали о перенесенном ими в детстве и юности опыте. По их словам, речь шла об организованных и групповых изнасилованиях, в которых участвовали авторитетные и обладающие властью люди, и жертвами этих изнасилований становились дети.

Одна из пострадавших, Яэль Ариэль, рассказала, что подвергалась ритуальному насилию на протяжении многих лет, до позднего подросткового возраста, и насильники заставляли ее саму причинять вред другим детям. Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, после того, как Ариэль решилась озвучить свою историю, ей начали угрожать.

Она рассказала также, что получила свидетельства других женщин, переживших подобный опыт, и в ритуальном насилии, которому они подвергались, участвовали "врачи, работники системы образования, сотрудники полиции, депутаты Кнессета – как прошлые, так и действительные". Ариэль подчеркнула, что подала жалобу в полицию, но дело было закрыто через несколько месяцев.

Генеральный директор организации "Ло омдот минегед" ("Не стоим в стороне") доктор Наама Гольдберг рассказала, что сообщения совершенно садистских случаев сексуализированного насилия над детьми поступили к ней несколько лет назад, и описания казались абсолютно неправдоподобными. Пострадавшие описывали групповые изнасилования со стороны мужчин и иногда с участием женщин, происходящее снималось на видео, применялись наркотики, использовались также ритуальные обряды и символика.

По словам доктора Гольдберг, она подала письменные свидетельства нескольких пострадавших в полицию, но к ней в ответ никто не обратился. Она добавила также, что после публикации статьи к авторам расследования обратились и новые пострадавшие.

Представительница полиции Анат Якир заявила, что дело проверяется "на самом высоком уровне". По ее словам, тема получила наивысший приоритет, и ею занимаются представители подразделения ЛАХАВ-433 и подразделения кибербезопасности 105.

Яэль Шитрит, которая была жертвой ритуального насилия в возрасте 3-6 лет, в возрасте 12 лет и вплоть до 22-летнего возраста, рассказала о целой системе "программирования детского поведения с помощью насилия и садизма". Она рассказала о случаях насилия, которые она запомнила, и о ритуалах, которые проводились для того, чтобы стереть произошедшее из ее памяти. "Эти люди управляют целыми общинами, эти люди во власти, они угрожают нам, – заявила она. – Ваша задача – чтобы все это прекратилось. В Цфате, в Иерусалиме, в Джальджулии – везде, где это происходит".

Депутаты, присутствующие на заседании, говорили о том, что услышанное потрясло их. Председатель заседания Пнина Тамено-Шете подчеркнула, что реальность показывает: полиция, к сожалению, не сильна в расследовании сексуализированного насилия. "Никто не хочет говорить о жестоких изнасилованиях, жертвами которых становятся дети", – признала она. Депутат Наама Лазими подчеркнула, что комиссии запросят данные у релевантных организаций. "Это проблема национального масштаба, речь идет о сети торговли детьми, и на следующем обсуждении я ожидаю увидеть руководителя полиции", – отметила она.